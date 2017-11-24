24 ноября 2017, 11:35Общество В Пензе суд продлил домашний арест Вениамина Бочкарева Первомайский районный суд Пензы удовлетворил ходотайство следователя о продлении домашнего ареста в отношении бывшего гендиректора ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамина Бочкарева, племянника экс-губернатора Василия Бочкарева.

«С учетом представленных материалов, позиции прокурора, суд продлил срок домашнего ареста Вениамина Бочкарева на два месяца, а всего - до трех месяцев одних суток», - сообщает пресс-служба Первомайского районного суда Пензы.

Напомним, Вениамин Бочкарев находится под домашним арестом с 23 октября. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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