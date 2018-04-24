В Пензе суд принял новое решение по «Рембыттехнике»

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24 апреля 2018, 15:04Общество
В Пензе 24 апреля вновь ввели в эксплуатацию торговый центр «Рембыттехника».
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, отменить запрет эксплуатации здания торгового центра постановил Октябрьский районный суд.
Такое решение приняли в связи с тем, что нарушения пожарной безопасности были устранены. Здание введено в эксплуатацию, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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