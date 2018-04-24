24 апреля 2018, 15:04Общество

В Пензе суд принял новое решение по «Рембыттехнике»

В Пензе 24 апреля вновь ввели в эксплуатацию торговый центр «Рембыттехника».

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, отменить запрет эксплуатации здания торгового центра постановил Октябрьский районный суд.

Такое решение приняли в связи с тем, что нарушения пожарной безопасности были устранены. Здание введено в эксплуатацию, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 98
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ