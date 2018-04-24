В Пензе суд принял новое решение по «Рембыттехнике»

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, отменить запрет эксплуатации здания торгового центра постановил Октябрьский районный суд.

Такое решение приняли в связи с тем, что нарушения пожарной безопасности были устранены. Здание введено в эксплуатацию, пишет ИА «Пенза-Пресс».