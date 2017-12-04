04 декабря 2017, 16:05Общество В Пензе суд оштрафовал бизнесмена, который торговал шаурмой В Пензе после проверок Роспотребнадзора осудили индивидуального предпринимателя.

По делу установлено, что в ларьке по изготовлению шаурмы на улице Тарханова хранились непромаркированные овощи: капуста, картофель жаренный, огурцы, помидоры. Это является нарушением санитарно-эпидемиологических требований к организации питания, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В результате Первомайский районный суд города признал предпринимателя виновным в административном правонарушении и назначил ему штраф – 5000 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=bPNB1hvA-oA

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