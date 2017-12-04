В Пензе суд оштрафовал бизнесмена, который торговал шаурмой

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04 декабря 2017, 16:05Общество
В Пензе после проверок Роспотребнадзора осудили индивидуального предпринимателя.
По делу установлено, что в ларьке по изготовлению шаурмы на улице Тарханова хранились непромаркированные овощи: капуста, картофель жаренный, огурцы, помидоры. Это является нарушением санитарно-эпидемиологических требований к организации питания, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
В результате Первомайский районный суд города признал предпринимателя виновным в административном правонарушении и назначил ему штраф – 5000 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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