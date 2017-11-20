В Пензе суд обязал дорожников заплатить пострадавшим в ДТП

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20 ноября 2017, 15:08Общество
Двое пензенцев подали в суд на организацию, которая обслуживает участок дороги, для возмещения им материального ущерба и компенсации морального вреда после аварии.
Суд установил, что в результате ДТП один из обратившихся получил травмы, а второй является хозяином авто, которое получило повреждения. Причиной аварии стало ненадлежащее состояние дорожного покрытия: наличие зимней скользкости на дороге, отсутствие предупреждающих знаков.
«Организацию признали виновной в бездействии. Несвоевременное выполнение работ по устранению зимней скользкости, имевшейся на дороге, повлияло на безопасность дорожного движения, что стало причиной ДТП», - сообщает пресс-служба
Первомайского районного суда города Пензы.
По решению суда, иск удовлетворен частично, с организации взыскали компенсацию морального вреда, а также стоимость ремонта автомобиля и судебные расходы.
Решение суда вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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