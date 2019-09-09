В Пензе студия «Кириллица» готовится выступить на сцене драмтеатра

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09 сентября 2019, 17:39Образование
Театральная студенческая студия «Кириллица» готовится к выступлениям на сцене областного драматического театра. Коллектив представит пензенцам свое творчество 26, 27 и 28 сентября.
Студия является одним из двух победителей регионального этапа окружного проекта «Театральное Приволжье» (16+), который проходит по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова. Это «новый общественный проект округа, целью которого является вовлечение молодежи в театральную среду для расширения ее культурного кругозора, формирования гуманистических и патриотических ценностей, создания новых стимулов для развития молодежного театрального искусства», отмечается на сайте фестиваля.
Старт «Театральному Приволжью» был дан Игорем Комаровым 27 марта. В мае пензенские зрители увидели постановку театра «Кириллица» по циклу рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача» (16+). Этот спектакль входил в конкурсную программу регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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