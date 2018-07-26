В Пензе студенты учебно-военного центра получили погоны

Около 100 студентов Пензенского госуниверситета прошли курс молодого бойца и официально стали курсантами учебно-военного центра. За время обучения в вузе они, помимо гражданской специальности, будут осваивать еще и военную.

Год обучения позади. Пришла пора получить первые в жизни погоны. Возле первого корпуса ПГУ собрались студенты-курсанты учебно-военного центра. Кроме гражданской специальности, они осваивают еще и вторую - военную. Прежде чем получить погоны, каждый прошел курс молодого бойца. Наряду с юношами испытания преодолевали и девушки. Из 109 курсантов восемь - представительницы прекрасного пола.

«Для девушек не было никаких поблажек, делали то же самое, что и мальчики», - рассказала студентка учебно-военного центра ПГУ Анастасия Лобзова.

Получение погон - очень волнительный момент для каждого студента. Но не меньше переживают их родители. Рассказывают, что глядя на своих детей, они испытывают целую гамму эмоций.

«Горжусь дочкой. Надеюсь, что у нее все получится: и учеба, и служба сложатся успешно», - сказала Елена Лобзова.

За время сборов ребята изучили азы военного дела, осваивали инженерно-техническую, строевую, огневую и медицинскую подготовку. Впереди курсантов ждет еще четыре с половиной года обучения.

«У каждого из вас есть чувство патриотизма, ответственности за Родину, и вы готовы своими знаниями и умениями защищать Отечество», - отметил ректор ПГУ Александр Гуляков.

После окончания обучения ребята заключат контракт с Министерством обороны РФ. В вооруженных силах страны им предстоит отслужить три года.