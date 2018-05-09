В Пензе студенты смогут заказать справку об отсутствии судимости в вузе

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09 мая 2018, 16:02Общество
Пензенские полицейские пришли к студентам, чтобы рассказать о госуслугах. В частности, речь шла о выдаче справок, которые находятся в ведении правоохранительной системы.
Информационный центр оказывает гражданам пять видов госуслуг и выдает по ним документы, это справки о наличии или отсутствии судимости, о том, привлекался ли человек к административной ответственности за незаконное употребление наркотиков, о реабилитации, апостиль и добровольная дактилоскопия.
Все это будет намного доступнее, если зарегистрироваться на портале госуслуг и создать там учетную запись. Полицейские раздали студентам памятки о том, как это сделать. В этот раз они посещали Пензенский государственный университет архитектуры и строительства.
«Это очень удобно, экономит время, студенты могут заказать справки в том же месте, где учатся, не нужно никуда ехать. Заказываю документы уже второй год, и рада, что представители госуслуг идут навстречу», - сказала студентка ПГУАС Виктория Быкова.
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