В Пензе студенты рекламу наркотиков закрашивают жизнерадостными граффити

Волонтеры Пензенского государственного университета архитектуры и строительства разработали проект «Краски города», с его помощью ребята борются с рекламой наркотиков на фасадах зданий.

Куратор проекта Дарья Купряшина рассказала, что идея «Красок города» появилась после участия студентов в слете добровольцев в Казани. Они узнали, что в других субъектах страны стало популярно украшать граффити подземные переходы, набережные и дома.

«Появилась мысль, почему бы таким образом не бороться с наркотической рекламой на фасадах зданий. Так и наружный облик города меняется в лучшую сторону, и идет борьба с рекламой», - отметила она.

Особенность проекта в том - что ребята не просто закрашивают телефоны и адреса дилеров, а рисуют поверх них картинки. Подобные акции стараются проводить ежемесячно.

«Дата рейда согласовывается с полицейскими, после этого собираются восемь-десять волонтеров, выбираем конкретный округ, делимся, например, на одну улицу - по три человека, и идем искать. Мы обходим все дома, гаражи, магазины, если находим, то фотографируем надпись и записываем номер дома и улицу, где нашли. Это нужно, чтобы отчитаться перед полицией. Затем закрашиваем ее баллончиками»,- рассказала куратор проекта.

Реализовать проект помогает грант в 100 тысяч рублей, который волонтеры ПГУАС выиграли зимой 2018 года.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».