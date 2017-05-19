19 мая 2017, 14:28Общество В Пензе студенты мединститута решили провериться на ВИЧ В преддверии Всемирного дня памяти жертв СПИДа, отмечаемого 21 мая, Пензенская область присоединилась ко всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».

Акция призвана привлечь внимание общества к проблеме распространения вируса. В медицинском институте пензенского госуниверситета провели добровольное экспресс-тестирование на ВИЧ. Желающих пройти обследование оказалось немало.

«Мы запланировали несколько сотен протестировать на ВИЧ, чтобы они добровольно узнали свой ВИЧ-статус экспресс-тестами, то есть результат они получают в течении 15-20 минут с момента забора крови. Перед этим проводится дотестовое консультирование, которое тоже очень важно, потому что в этот момент происходит информирование человека о факторах риска заражения ВИЧ-инфекцией, как передается ВИЧ, было ли рискованное поведение у данного обследуемого, говорят о сути экспресс-тестирования и какие могут быть результаты», - рассказала заведующая отделом профилактики пензенского областного центра специальных видов медицинской помощи Инна Чарыкова.

Перед анонимным экспресс-тестом на ВИЧ-статус студенты подписали информированное согласие: в случае, если тест покажет сомнительный или положительный результат, обследуемый человек должен будет предоставить все сведения о себе врачу. Далее ему будет назначено дополнительное обследование в центре «СПИД» для постановки точного диагноза.

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