В Пензе студенты-медики учатся общаться с пациентами

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10 августа 2018, 11:33Общество
В Пензе студенты-медики старших курсов проводят информационно-разъяснительную работу в рамках «Школ пациентов», организованных в стационарах.
Будущие специалисты учатся общению с больными, постигают азы медицинской этики. Ребята раздают листовки, проводят анкетирования, рассказывают пациентам о здоровом образе жизни, сокращении воздействия факторов риска и профилактике хронических болезней.
«Сегодня в семи медорганизациях Пензенской области практику проходят 110 студентов четвертых курсов мединститута ПГУ. За июнь-июль они провели 389 занятий для 2,5 тысяч пациентов», - сообщили в пресс-центре облправительства.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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