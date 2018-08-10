В Пензе студенты-медики учатся общаться с пациентами

В Пензе студенты-медики старших курсов проводят информационно-разъяснительную работу в рамках «Школ пациентов», организованных в стационарах.

Будущие специалисты учатся общению с больными, постигают азы медицинской этики. Ребята раздают листовки, проводят анкетирования, рассказывают пациентам о здоровом образе жизни, сокращении воздействия факторов риска и профилактике хронических болезней.

«Сегодня в семи медорганизациях Пензенской области практику проходят 110 студентов четвертых курсов мединститута ПГУ. За июнь-июль они провели 389 занятий для 2,5 тысяч пациентов», - сообщили в пресс-центре облправительства.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».