В Пензе студенту из Таджикистана грозит депортация

В Пензе иностранному студенту грозит депортация за работу в такси. Мигрант был таксистом-нелегалом.

Молодого человека задержали сотрудники ГИБДД, когда он высаживал пассажиров на улице Пушанина. Установлено, что он учится на третьем курсе пензенского университета и является уроженцем Республики Таджикистан.

«Гражданин пояснил, что подрабатывает в такси, но при этом пропускает занятия в университете. По словам мигранта, автомобиль предоставил однокурсник, который взял машину в аренду», - прокомментировал заместитель начальник отдела иммиграционного контроля по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области Михаил Ищейкин.

На студента-таксиста составили административные протоколы - за нарушение миграционного законодательства, а именно - за трудовую деятельность без специального разрешения, а также за управление транспортным средством без водительского удостоверения. Теперь уроженцу Таджикистана придется вернуться на Родину. Въезд в Россию для него будет закрыт на 3 года.