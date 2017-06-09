В Пензе студентов познакомили с профессией кинолога

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09 июня 2017, 20:08Общество
В Пензе студенты юридического факультета ПГУ познакомились с профессией кинолога. Ребята посетили центр кинологической службы регионального управления МВД, где им подробно рассказали об особенностях специальности и продемонстрировали, как тренируют собак.
Собака - не только друг человека, но и незаменимый помощник. Особенно, когда пес состоит на службе в полиции. О тонкостях профессии кинолога и дрессировки собак студентам юридического факультета ПГУ рассказали специалисты центра кинологического службы. К примеру, обнаружить на большой территории наркотическое или взрывчатое вещество опытному четвероногому помощнику не составит труда. Главное - вовремя похвалить хвостатого за отличную работу.
Во время экскурсии по центру специалисты-кинологи подробно рассказали ребятам о каждой породе служебных собак: чем их кормят, как дрессируют.
«Больше всего мне запомнились эксперименты именно с конвоированием и содержанием, как раз по моей профессии. В идеале планировала следователем стать, это для людей, которые имеют характер, умеют решать сложные задачи и мыслить нестандартно», - сказала студентка третьего курса ПГУ Венера Слажкина.
«Нас посещают не только студенты, но и школьники, где-то пять-семь раз в год бывают. Случается, что мы выезжаем в школы, например, если дети к нам не могут добраться», - рассказал начальник отделения центра кинологической службы УМВД России по Пензенской области Василий Повелица.
В завершении экскурсии кинологи рассказали студентам, что не одно крупное мероприятие на территории области не обходится без их присутствия. Они обеспечивают безопасность при проведении всех общественно-политических и спортивно-массовых мероприятий, работают в составе следственно-оперативных групп.
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