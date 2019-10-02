В Пензе студентки медколледжа провели акцию против абортов

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02 октября 2019, 12:36Общество
Молодые пензячки в необычной форме высказали свое мнение по поводу абортов. Студентки областного медицинского колледжа провели акцию на улице.
Об этом написала на своей странице «ВКонтакте» общественный деятель Наталья Архипова.
Девушки разложили на асфальте детскую обувь, к каждой паре была приложена бумажка с возможным высказыванием неродившегося ребенка: «Я мог бы стать поэтом», «Я мог бы стать учителем», «Мы могли бы быть лучшими друзьями» и так далее.
«Мы хотим привлечь общественность к проблеме абортов в нашем городе, каждый день мы теряем 30 детей в результате искусственного прерывания беременности, вы только вдумайтесь, какое количество детей мы теряем в год. Об этой проблеме нельзя молчать. Мы желаем помочь людям сделать правильный выбор.
Новый человеческий организм, развивающийся в утробе матери, не может считаться ее частью, его нельзя уподобить органу или части органа материнского организма, и поэтому, очевидно, что аборт на любом сроке беременности является намеренным прекращением жизни человека как биологического индивидуума», - отмечено в сообщении Натальи Архиповой, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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