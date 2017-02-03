03 февраля 2017, 18:04Общество В Пензе студентка «Квартала Луи» совершила прыжок с парашютом Ей потребовалось несколько месяцев, чтобы решиться на такое. В ноябре 2016 года на церемонии награждения всероссийского конкурса «Преодоление» короткометражный фильм, созданный пензенской видеостудией «Глобус», вошел в пятерку лучших. Авторы посвятили его Елене Трошиной, девушка - инвалид с детства. За участие в съемках она получила необычный подарок - сертификат на прыжок с парашютом.

Всего лишь несколько секунд, мгновений, но именно они перевернули ее взгляд на жизнь. Елена Трошина, передвигающаяся на коляске, не побоялась совершить прыжок с парашютом.

«Так спокойно, легко и так по-настоящему живо я никогда себя не чувствовала», - призналась студентка «Квартала Луи» Елена Трошина.

Никаких криков, никакого страха. Елена старалась запомнить непривычные эмоции и то, что увидела вокруг. Ощущения падения не было, казалось, что небо застыло.

«Там необыкновенный горизонт. Потрясающее синее с белоснежными облаками небо. Искрящийся, очень теплый свет, несмотря на то, что это находится наверху», - рассказала Елена Трошина.

Несколько месяцев назад Елена и предположить не могла, что может совершить что-то подобное. Однако события, которые стали происходить в жизни, начали кардинально менять ее мироощущение. Она поселилась в «Квартале Луи», стала учиться в школе, несмотря на далеко не детский возраст, занялась физкультурой. Ее жизнь стала напоминать жизнь обычного человека.



«Под Рождество я попала в больницу и почему-то там задумалась, что мы очень часто откладываем на потом, не доделываем дела, суетимся и не доводим что-то до конца. А вдруг не будет у меня этого завтра, и тогда я сказала: «Хочу прыгнуть», - рассказала Елена Трошина.

Ребенок-инвалид с невероятно грустными глазами, которого подарили девушке, совсем не похож на нее. Она очень расстраивается, что люди вокруг хотят видеть ее такой же несчастной и замученной. Елена - оптимист по жизни, и, сама того не подозревая, учит этому же окружающих.



«Даже для обычного человека этот шаг - достаточно серьезный, и я бы точно не прыгнула, потому что страшно. Это, наверное, сродни какому-то подвигу. Думаю, многим ребятам это пошло бы на пользу», - сказала заместитель исполнительного директора «Квартала Луи» Ирина Смирнова.

Сейчас Елена строит новые планы. Она хочет выпустить второй сборник собственных стихов, задалась целью во что бы то ни стало встать на ноги. Ну и, конечно, ей невероятно хочется совершить новый прыжок с парашютом и посвятить этому стихи.

Общество

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