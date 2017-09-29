В Пензе студентам рассказали о мерах господдержки начинающих фермеров

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29 сентября 2017, 14:05Общество
В минсельхозе Пензенской области прошло совещание с участниками Всероссийского молодежного проекта по сохранению культурно-исторического наследия села и повышению информированности населения о возможностях самореализации.
Специалисты управления сообщили членам мобильных бригад о мерах господдержки малых форм хозяйствования. Также студентам представили мероприятия поддержки начинающих фермеров, развития семейных животноводческих ферм, сельхозкооперации. Кроме того, ребят проинформировали о мероприятиях по улучшению жилищных условий и грантовой поддержке инициатив граждан, которые проживают в сельской местности, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«В свою очередь, студенты Пензенского государственного аграрного университета, которые являются членами мобильных бригад, каждый год рассказывают жителям сел о мерах поддержки предпринимательства в сельской местности и развитии территорий», - сообщает пресс-служба регионального минсеьлхоза.
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