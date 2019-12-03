В Пензе студент, ЦМИТ и лаборатория получат гранты на свои проекты

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03 декабря 2019, 16:38Общество
Фонд содействия инновациям решил поддержать три пензенских проекта, выделив в совокупности 11,5 млн рублей.
ООО «Ромет» получит грант на развитие нового производственного направления. В организации планируют создать участок механической обработки многослойного металлического материала с протекторной питтинг-защитой и изделий на его основе. Средства выделяются в рамках программы «Бизнес-старт».
Центр молодежного инновационного творчества «Спутник» планирует провести научно-проектную экологическую школу по разработке энерго- и ресурсосберегающих технологий. Участвовать в ней смогут представители разных районов области. Грант выделяется в рамках программы вовлечения молодежи в инновационную деятельность.
Студент ПГУ Кирилл Балаев получит финансовую помощи на разработку приложения для обучения основам выживания и ориентирования на местности с использованием технологии виртуальной реальности. Средства выделяются по программе «УМНИК – Цифровая экономика РФ», - уточнили в пресс-службе администрации Пензы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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