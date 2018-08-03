В Пензе стратовал турнир по регби-7 среди девушек

3 августа в Пензе стартовал турнир по регби-7 среди юниорок. Он проходит в рамках IV летней Спартакиады молодежи России. На поле стадиона «Первомайский» вышли команды девушек 1997-2000 годов рождения.

Название игры объясняется тем, что в каждой команде не 15 игроков, как в классическом регби, а всего семь - три нападающих и четыре защитника. Этот вид один из самых быстротечных. Игра проходит в два тайма по семь минут, а финальные матчи - в два тайма по десять минут. По словам юных регбисток, именно быстрая смена игровых сцен на поле является главной зрелищной фишкой этого вида спорта.

«Нравится азарт, адреналин, который получаешь во время игры, постоянные входы, контакты, кайф получаю от этого. Не представляю себя в другом виде спорта неконтактном, единоличном, привыкла работать в команде», - сказала участника соревнований из Кемеровской области Полина Герасимова.

На турнир в рамках Спартакиады среди молодежи приезжают самые сильные команды. В числе десяти участников на этот раз Москва и Московская область, Дагестан, Татарстан, Краснодарский, Красноярский и Пермский край, Калининградская, Кемеровская и Ульяновская области. Перед главными финальными играми, которые проходят во второй день турнира, судейская коллегия уже делает прогнозы, кто победит.

«Есть команды явные лидеры, есть аутсайдеры. Среди последних – команда Ульяновской области, которая впервые принимает участие в соревнованиях такого уровня. Среди фаворитов, естественно – сборная Москвы, Московская область, Красноярский и Краснодарский края», - рассказал главный судья соревнований Сергей Саенко.

Основные игры среди девушек состоятся 4 августа (0+). А желающим увидеть схватки между регбистами-юношами стоит прийти на стадион «Первомайский» 5 и 6 августа (0+).