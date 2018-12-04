В Пензе страховщики отсудили у автолюбителя более 70 тыс руб

Как сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда, в сентябре 2016 года пензенец совершил ДТП, не имея полиса ОСАГО. Страховая компания выплатила пострадавшему компенсацию, после чего обратилась к виновному с предложением возместить ущерб, однако мужчина не стал платить.

В результате суд встал на сторону страховщиков. Автолюбитель должен будет заплатить компенсацию - 71 300 рублей, а также 2339 рублей за госпошлину. Решение не вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».