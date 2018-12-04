В Пензе страховщики отсудили у автолюбителя более 70 тыс руб

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04 декабря 2018, 15:04Общество
Пензенская страховая компания подала в суд на виновника ДТП.
Как сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда, в сентябре 2016 года пензенец совершил ДТП, не имея полиса ОСАГО. Страховая компания выплатила пострадавшему компенсацию, после чего обратилась к виновному с предложением возместить ущерб, однако мужчина не стал платить.
В результате суд встал на сторону страховщиков. Автолюбитель должен будет заплатить компенсацию - 71 300 рублей, а также 2339 рублей за госпошлину. Решение не вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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