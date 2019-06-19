19 июня 2019, 17:06Общество

В Пензе страховая заплатит деньги за сбитого поездом лося

Пензенский транспортный прокурор через суд взыскал деньги за сбитого поездом лося.

Установлено, что поезд «Пенза-Москва» на 537 километре перегона ст. «Башмаково» - ст. «Соседка» в ноябре 2018 года наехал на лося. Животное погибло на месте. Ущерб, причиненный животному миру региона, оценили в 80 тысяч рублей.

«Железнодорожный районный суд Пензы удовлетворил требования прокурора и взыскал со страховой компании в рамках договора страхования гражданской ответственности ОАО «РЖД» деньги», - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Ведомство осуществляет контроль за исполнением судебного решения, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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