В Пензе столкнулись «ЗИЛ» и иномарка

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
06 июля 2017, 17:09Происшествия
В Первомайском районе Пензы не поделили дорогу грузовик и легковушка.
Как сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области, на улице Запорожская, 38А столкнулись автомобиль «ЗИЛ-433362» и «Лифан- 214813».
За рулем грузовика находился мужчина 1982 года рождения, иномаркой управлял водитель 1976 года рождения. Последнего после аварии осмотрели врачи и отпустили домой. Также в ДТП пострадала женщина 1973 года рождения, находившаяся в салоне «Лифана». Ее доставили в больницу, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
По данному факту проводится проверка.
06 июля 2017, 19:24На проспекте Победы столкнулись три автомобиля
06 июля 2017, 19:11В Пензе мужчине за дачные кражи грозит 5 лет тюрьмы
06 июля 2017, 18:57В Пензе бюджетников переведут на карту «Мир»
06 июля 2017, 18:38Пензенцы могут купить билет на поезд по акции
06 июля 2017, 18:04В Пензе активно внедряют программу «Доступная среда»
06 июля 2017, 17:31Савельев проверил, как организован отдых детей в лагере «Строитель»
06 июля 2017, 17:09В Пензе столкнулись «ЗИЛ» и иномарка
06 июля 2017, 16:33В Пензе дети на матрасах переплыли «болото» на ул. Клары Цеткин