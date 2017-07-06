06 июля 2017, 17:09Происшествия В Пензе столкнулись «ЗИЛ» и иномарка В Первомайском районе Пензы не поделили дорогу грузовик и легковушка.

Как сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД России по Пензенской области, на улице Запорожская, 38А столкнулись автомобиль «ЗИЛ-433362» и «Лифан- 214813».

За рулем грузовика находился мужчина 1982 года рождения, иномаркой управлял водитель 1976 года рождения. Последнего после аварии осмотрели врачи и отпустили домой. Также в ДТП пострадала женщина 1973 года рождения, находившаяся в салоне «Лифана». Ее доставили в больницу, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

По данному факту проводится проверка.

Происшествия

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