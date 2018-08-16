В Пензе столкнулись «Яндекс. Такси» и мотоцикл - соцсети

В центре Пензы не поделили дорогу легковой автомобиль и мотоцикл. Кадры с места происшествия опубликовала подписчица группы «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».

По сообщению автора поста, авария произошла вечером 15 августа.

«ДТП на улице Пушкина. Стоит такси с помятой фарой слева. Второй участник, вероятно, мотоцикл, так как он стоит неприпаркованный с включенным мотором. Возможно, задели друг друга, мотоциклист проехал дальше несколько метров и остановился», - написала пензячка.

Официальной информации о случившемся нет.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».