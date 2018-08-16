В Пензе столкнулись «Яндекс. Такси» и мотоцикл - соцсети

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16 августа 2018, 10:01Общество
В центре Пензы не поделили дорогу легковой автомобиль и мотоцикл. Кадры с места происшествия опубликовала подписчица группы «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».
По сообщению автора поста, авария произошла вечером 15 августа.
«ДТП на улице Пушкина. Стоит такси с помятой фарой слева. Второй участник, вероятно, мотоцикл, так как он стоит неприпаркованный с включенным мотором. Возможно, задели друг друга, мотоциклист проехал дальше несколько метров и остановился», - написала пензячка.
Официальной информации о случившемся нет.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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