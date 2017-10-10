В Пензе столкнулись иномарка и автобус

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10 октября 2017, 16:05Происшествия
В ДТП в Первомайском районе Пензы пострадала женщина.
На улице 40 лет Октября столкнулись «Фольксваген Поло» и автобус «Скания Омнилинк». Иномаркой управляла 20-летняя девушка. За рулем автобуса находился 38-летний мужчина.
Водителя легковушки после оказания медицинской помощи отпустили, пассажирку «Фольксвагена» - 49-летнюю женщину госпитализировали, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«По данному факту проводят проверку», - сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД России по пензенской области.
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