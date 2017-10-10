10 октября 2017, 16:05Происшествия В Пензе столкнулись иномарка и автобус В ДТП в Первомайском районе Пензы пострадала женщина.

На улице 40 лет Октября столкнулись «Фольксваген Поло» и автобус «Скания Омнилинк». Иномаркой управляла 20-летняя девушка. За рулем автобуса находился 38-летний мужчина.

Водителя легковушки после оказания медицинской помощи отпустили, пассажирку «Фольксвагена» - 49-летнюю женщину госпитализировали, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«По данному факту проводят проверку», - сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД России по пензенской области.

Происшествия

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