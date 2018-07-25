25 июля 2018, 14:03Происшествия

В Пензе столкнулись две машины «Яндекс.Такси»

В Пензе утром 25 июля произошла авария. Об этом в Сети сообщил пользователь.

Очевидец опубликовал видеозапись в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что на перекрестке столкнулись две машины «Яндекс.Такси».

Пользователь в комментариях отметил, что инцидент произошел в районе Маяка.

Официальной информации о случившемся нет.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live

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