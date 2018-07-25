В Пензе столкнулись две машины «Яндекс.Такси»

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25 июля 2018, 14:03Происшествия
В Пензе утром 25 июля произошла авария. Об этом в Сети сообщил пользователь.
Очевидец опубликовал видеозапись в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что на перекрестке столкнулись две машины «Яндекс.Такси».
Пользователь в комментариях отметил, что инцидент произошел в районе Маяка.
Официальной информации о случившемся нет.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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