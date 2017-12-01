01 декабря 2017, 17:34Происшествия В Пензе столкнулись две иномарки, есть пострадавший 1 декабря в Пензе две иномарки не поделили дорогу.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, авария произошла в 7.36 на перекрестке улиц Калинина и Окружной. Участниками ДТП стали «Рено Логан» и «Форд Фокус». В происшествии пострадал один человек. О его состоянии пока не сообщается.

К устранению последствий привлекали трех человек и одну единицу спецтехники, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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