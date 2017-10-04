04 октября 2017, 19:46Общество В Пензе стелу у монумента «Росток» отмывали сутки Когда одни созидают, а другие разрушают. Горизонтальную стелу у пензенского монумента «Росток», которую осквернили вандалы, привели в порядок. На то, чтобы вернуть памятнику первозданный облик, ушли почти сутки.

Стелу «Слава героям» расположенную возле монумента «Росток», очистили от черной краски. Рабочие устранили последствия «художеств» пензенских вандалов.

Напомним, что в ночь с 29 на 30 сентября неизвестные испортили горизонтальную стелу. На плиту черной краской хулиганы нанесли несколько надписей. Что они означают - неизвестно. Горожане обратились в полицию.

«В настоящее время по данному факту полицией проводится проверка. Для установления лиц, совершивших данные деяния, а также всех обстоятельств случившегося запрошены материалы с камер видеонаблюдения на расположенных рядом зданиях», - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Пока стражи порядка занимаются розыском вандалов, рабочие пытались вернуть монументу прежний облик.

«Счищают щеткой, сделанной из нержавеющей стали и в дальнейшем обрабатывают бучардой», - рассказал начальник управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов.

Стоит отметить, что летом монумент «Росток» и прилегающую к нему территорию реконструировали к праздничной дате. 7 ноября в Пензе узнают, что написано в письмах потомкам, замурованных как раз в пострадавшей горизонтальной стеле. В день 100-летия революции 1917 года послания вскроют.

По словам начальника управления культуры Пензы Веры Фейгиной, капсул с письмами — две. Одна из них была заложена в 1967 году, другая — в 1977-м. После вскрытия послания будут переданы в Пензенский государственный краеведческий музей.

Общество

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