19 июля 2017, 14:31Криминал В Пензе стажер украла в магазине выручку и еду Пензячку подозревают в краже денег и продуктов питания.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области, в отдел полиции с заявлением обратилась предпринимательница. Женщина сообщила, что из ее торговой точки украли четыре тысячи рублей и продукты питания на сумму 15 тысяч рублей.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место, установила причастность к краже 27-летней жительницы Пензы, которая проходила стажировку в магазине в качестве продавца.

Девушку опросили, она призналась. Уголовное дело возбудили по факту кражи, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

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