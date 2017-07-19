В Пензе стажер украла в магазине выручку и еду

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19 июля 2017, 14:31Криминал
Пензячку подозревают в краже денег и продуктов питания.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области, в отдел полиции с заявлением обратилась предпринимательница. Женщина сообщила, что из ее торговой точки украли четыре тысячи рублей и продукты питания на сумму 15 тысяч рублей.
Следственно-оперативная группа, прибывшая на место, установила причастность к краже 27-летней жительницы Пензы, которая проходила стажировку в магазине в качестве продавца.
Девушку опросили, она призналась. Уголовное дело возбудили по факту кражи, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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