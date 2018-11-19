20 ноября 2018, 12:04Спорт

В Пензе стартуют всероссийские соревнования по спортивной гимнастике

В пензенском дворце спорта «Буртасы» 22 ноября стартуют всероссийские соревнования спортивных организаций (0+).

В борьбу за медали вступят юниорки 13-15 лет и девушки 11-12 лет, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Соревнования проводят по программам мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта и первого разряда в личном и командном первенстве, а также финалах в отдельных видах. Победителей определят по сумме выступлений за два дня.

От Пензенской области на соревнованиях выступят воспитанницы ГАУ ПО «СШОР по гимнастике им. Н.А. Лавровой», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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