В Пензе стартуют всероссийские соревнования по спортивной гимнастике

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20 ноября 2018, 12:04Спорт
В пензенском дворце спорта «Буртасы» 22 ноября стартуют всероссийские соревнования спортивных организаций (0+).
В борьбу за медали вступят юниорки 13-15 лет и девушки 11-12 лет, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Соревнования проводят по программам мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта и первого разряда в личном и командном первенстве, а также финалах в отдельных видах. Победителей определят по сумме выступлений за два дня.
От Пензенской области на соревнованиях выступят воспитанницы ГАУ ПО «СШОР по гимнастике им. Н.А. Лавровой», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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