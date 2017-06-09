12 июня 2017, 16:04Образование В Пензе стартуют конкурсы для педагогов В Пензенской области дан старт конкурсам для педагогических работников «Педагогический Олимп» и «Педагогическая инициатива».

Состязания призваны поддержать учителей образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные программы, а также достигших значительных успехов в педагогической работе, результаты которой имеют практическое воплощение.



«Документы на конкурсы будут приниматься с 13 июня по 23 июня в Институте регионального развития Пензенской области по адресу: улица Попова, 40, кабинет № 36, с 9.00 до 13.00», – сообщила главный специалист-эксперт министерства образования Пензенской области Татьяна Русяйкина.



Участвовать в конкурсе «Педагогическая инициатива» приглашают учителей-предметников. Заявки на участие в «Педагогическом Олимпе» могут подавать преподаватели со стажем работы не менее трех лет. Лучших будут выбирать в пяти номинациях: «Педагогическая надежда», «Педагогическое мастерство», «Преданность профессии», «Лучший организатор спортивно-оздоровительной работы» и «Лучший воспитатель».



Итоги конкурсов будут подведены 31 июля. Победители получат денежные выплаты и ценные призы.

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