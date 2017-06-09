В Пензе стартуют конкурсы для педагогов

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
12 июня 2017, 16:04Образование
В Пензенской области дан старт конкурсам для педагогических работников «Педагогический Олимп» и «Педагогическая инициатива».
Состязания призваны поддержать учителей образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные программы, а также достигших значительных успехов в педагогической работе, результаты которой имеют практическое воплощение.
«Документы на конкурсы будут приниматься с 13 июня по 23 июня в Институте регионального развития Пензенской области по адресу: улица Попова, 40, кабинет № 36, с 9.00 до 13.00», – сообщила главный специалист-эксперт министерства образования Пензенской области Татьяна Русяйкина.
Участвовать в конкурсе «Педагогическая инициатива» приглашают учителей-предметников. Заявки на участие в «Педагогическом Олимпе» могут подавать преподаватели со стажем работы не менее трех лет. Лучших будут выбирать в пяти номинациях: «Педагогическая надежда», «Педагогическое мастерство», «Преданность профессии», «Лучший организатор спортивно-оздоровительной работы» и «Лучший воспитатель».
Итоги конкурсов будут подведены 31 июля. Победители получат денежные выплаты и ценные призы.
12 июня 2017, 16:09Жители ул. Львовской в Пензе озабочены играми детей на проезжей части
12 июня 2017, 16:04В Пензе стартуют конкурсы для педагогов
12 июня 2017, 15:51В Пензе презентовали юридическую энциклопедию
12 июня 2017, 15:32Находками пензенского ученого заинтересовались во Франции
12 июня 2017, 11:00В Пензе пройдет первое заседание Общественной палаты пятого состава
12 июня 2017, 10:50В Пензенской области откроется смена лагеря ПФО «Гвардеец-2»
09 июня 2017, 20:48Пензенские депутаты в первом чтении приняли закон о поддержке дольщиков
09 июня 2017, 20:39В Пензе выясняют причины пожара на Ударной, 35