В Пензе стартует второй этап Кубка губернатора по дзюдо

В пензенском дворце единоборств «Воейков» с 23 по 25 марта пройдет второй этап Кубка губернатора по дзюдо (0+).

За награды сразятся ребята 2006-2008 и 2004-2005 годов рождения.

«В оргкомитет мероприятия поступило более 500 предварительных заявок из 12 регионов России. 23 марта ожидается заезд иногородних участников. Торжественное открытие и начало поединков состоится в субботу, 24 марта, в 11.00», - рассказал президент федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

В первый день соревнований на татами выйдут мальчики в весовых категориях до 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55 и свыше 55 кг, а также девочки до 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52 и свыше 52 кг.

25 марта друг с другом будут сражаться юноши в весовых категориях до 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, свыше 73 кг и девушки до 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63 и свыше 63 кг.

Соревнования проводятся по правилам олимпийского вида спорта. Кубок проходит в три этапе, на каждом дзюдоистам присваиваются рейтинговые очки, по сумме которых в финале будет выявлен победитель.

Призерам вручат дипломы и медали регионального минспорта, а также подарки от областной Федерации дзюдо, пишет ИА «Пенза-Пресс».