В Пензе стартует отопительный сезон

Как сообщили в пресс-службе мэрии, предприятия, которые осуществляют централизованное теплоснабжение, должны будут приступить к подаче тепла со среды, 26 сентября. Но сроки могут быть скорректированы.

Теплоснабжающим организациям дали на регулировку гидравлического и теплового режимов десять дней.

«Главы районных администраций должны взять под контроль старт отопительного сезона, провести работу на местах с управляющими компаниями. Руководителям социально значимых объектов, особенно с пребыванием детей, обеспечить присутствие специалистов в момент подачи теплоносителя в учреждения, чтобы следить за температурным режимом и не допускать завоздушивания системы», – подчеркнул Виктор Кувайцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».