В Пензе стартует отопительный сезон

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26 сентября 2018, 13:33Общество
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев подписал постановление о начале отопительного сезона.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, предприятия, которые осуществляют централизованное теплоснабжение, должны будут приступить к подаче тепла со среды, 26 сентября. Но сроки могут быть скорректированы.
Теплоснабжающим организациям дали на регулировку гидравлического и теплового режимов десять дней.
«Главы районных администраций должны взять под контроль старт отопительного сезона, провести работу на местах с управляющими компаниями. Руководителям социально значимых объектов, особенно с пребыванием детей, обеспечить присутствие специалистов в момент подачи теплоносителя в учреждения, чтобы следить за температурным режимом и не допускать завоздушивания системы», – подчеркнул Виктор Кувайцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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