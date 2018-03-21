В Пензе стартует областное первенство по авиамоделированию

Пензенские авиамоделисты готовятся к крупным соревнованиям. С 30 марта по 1 апреля пройдут чемпионат и первенство России по авиамодельному спорту (0+). В ближайшие выходные выяснится, кто из моделистов будет представлять регион на всероссийских соревнованиях. 24 марта стартует областное первенство, которое и выявит сильнейших.

Планеры из пенопласта бесшумно проходят дистанцию и садятся на снег, но на ближайших соревнованиях свои возможности они покажут в тепличных условиях, в фоке «Атлант». Чтобы уменьшенная модель полетела, требуется многочасовая работа. Важно, чтобы вес соответствовал стандарту до грамма.

«Задача пилота - создать модель и сделать так, чтобы как можно дольше планировала в закрытом пространстве, то есть каждый спортсмен, юный участник будет стараться запустить конструкцию на максимально возможное время», - объяснил руководитель авиамодельного подразделения подросткового клуба «Юпитер», станции юных техников №31 Пензы Сергей Орлов.

От «Юпитера» на соревнованиях выступят 15 ребят. Всего же заявку подали около 60 участников. Каждый конструктор начинает с простейших моделей, в ход идут линейки, ножницы, с помощью них вырезают крупные детали по шаблону.



У начинающих пензенских авиамоделистов амбициозное будущее. Сейчас в составе пензенской команды есть действующий чемпион России. Совсем скоро он отправится на соревнования в Финляндию в составе сборной страны. Его мечта - реактивные самолеты и авиастроение в натуральную величину. Несколько моделей юноша уже строил по собственным чертежам. Сейчас он работает над копией одного из Як-ов.

«Сейчас я построил самолет весом 45 грамм, чуть-чуть не уложился, так как нужно 30. Все радиоуправляемые модели - это уменьшенные копии больших, но все равно изменяют плечи самолетов, крылья и другие части», - рассказал чемпион России по авиамодельному спорту Николай Манцуров.

Отобраться в сборную ребята получат шанс и в 2018 году. С 30 марта по 1 апреля чемпионат и первенство России по авиамодельному спорту пройдут в Пензе. Педагоги признаются, что причину, по которой именно в областном центре не первый год проходят крупнейшие соревнования и вырастают талантливые ребята, видят в том, что у авиамоделистов есть крытые площадки.

Запускать модели и отрабатывать полеты можно круглогодично. И, конечно, главный фактор - интерес. То, что они действительно болеют авиацией, можно понять, даже вглядевшись в интерьер мастерских. На стенах и шкафах копии истребителей Су и МиГ-ов нескольких поколений - все, чем сегодня гордится Россия, в уменьшенном варианте, на меньших скоростях, но сделанные с не меньшим упорством.