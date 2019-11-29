В Пензе стартует фестиваль «Мужская роль»

29 ноября в Пензе откроется кинофестиваль «Мужская роль» (18+) имени Ивана Мозжухина. На этот раз он посвящен 130-летию великого актера.

Как сообщили организаторы, фестиваль посетит внук основателя студии «Альбатрос» Патрик Каменка и будет показан документальный фильм режиссера Жером-Диамана Берже. Картина рассказывает о русской эмигрантской студии во Франции и о продюсере.

«Мужская роль» пройдет в Пензе с 29 ноября по 1 декабря. Открытие и закрытие фестиваля состоятся в ККЗ «Пенза», главной площадкой будет кинотеатр в ТЦ «Суворовский». В их кассах можно получить бесплатные пригласительные билеты на показы (количество ограниченно).

С программой фестиваля можно ознакомиться здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».