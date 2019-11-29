В Пензе стартует фестиваль «Мужская роль»

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29 ноября 2019, 13:04Культура
29 ноября в Пензе откроется кинофестиваль «Мужская роль» (18+) имени Ивана Мозжухина. На этот раз он посвящен 130-летию великого актера.
Как сообщили организаторы, фестиваль посетит внук основателя студии «Альбатрос» Патрик Каменка и будет показан документальный фильм режиссера Жером-Диамана Берже. Картина рассказывает о русской эмигрантской студии во Франции и о продюсере.
«Мужская роль» пройдет в Пензе с 29 ноября по 1 декабря. Открытие и закрытие фестиваля состоятся в ККЗ «Пенза», главной площадкой будет кинотеатр в ТЦ «Суворовский». В их кассах можно получить бесплатные пригласительные билеты на показы (количество ограниченно).
С программой фестиваля можно ознакомиться здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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