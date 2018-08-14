В Пензе стартует акция «Мак-2018»

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14 августа 2018, 19:41Общество
Приближается пора урожая. А так как некоторые жители области ждут, когда созреют не зерновые культуры, а наркотические растения, пензенские наркополицейские собираются активизировать свою работу. Поэтому обращаются за содействием к сознательным жителям региона.
«Уважаемые жители Пензенской области, с 13 августа начинается второй этап операции «Мак-2018», направленный на ликвидацию каналов поступления, а также произрастания наркотиков растительного происхождения. Если вам станут известны факты оборота незаконных средств, просим вас незамедлительно сообщать об этом по телефону «горячей линии»: 59-10-10», - сказал заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.
Операция «Мак» уже начала давать свои результаты. Так, в Бековском районе в доме одного мужчины, оперативники нашли наркотики растительного происхождения. В Кузнецке они пресекли незаконную деятельность ранее судимого мужчины, он вырастил у себя в огороде 70 кустов запрещенных веществ. По данным фактам уже возбуждены уголовные дела.
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