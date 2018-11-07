В Пензе стартовало первенство России по водному поло среди юниоров

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин» стартовало первенство России по водному поло (0+) среди юниоров до 19 лет. В турнире принимают участие 14 команд, в том числе - сборная Пензенской области.

В рамках первого тура в группе «В» первой стала встреча между сборными Казахстана и командой из города Кириши Ленинградской области. Хозяева площадки - ватерполисты из Пензенской области - в этот день были в роли зрителей. Говорят, то, что первый матч проводят другие команды, - им только на руку, так как можно хорошо изучить соперников.

«Будем смотреть, снимать на видео, а затем проанализируем их тактику», - сказал член сборной Пензенской области по водному поло Андрей Васильев.

В рамках первенства России участие принимает 14 команд, которые разделены на четыре группы. По итогам четырех туров, в финал выйдут восемь лучших команд, он состоится в марте 2019 (0+). Сборная Пензенской области смотрит в будущее с оптимизмом, тем более, результаты последних лет не могут не радовать.

«Обычно первенство делится на две группы. Сейчас мы добились того, что по всем критериям имеем право играть в первой», - рассказал комиссар федерации водного поло России Станислав Пивоваров.

В ФОКе «Дельфин» соревнования завершатся 9 ноября (0+). А в середине декабря пензенскую дружину ждет второй тур первенства, который пройдет в Астрахани (0+).