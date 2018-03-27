В Пензе стартовало первенство России по прыжкам в воду

Пенза принимает первенство России по прыжкам в воду (0+). Свое мастерство демонстрируют 208 спортсменов из 14 регионов страны. Они борются за награды в личных видах программы и в командном зачете.

Самому старшему участнику первенства России по прыжкам в воду - 13 лет, младшему - не больше семи. Они не просто умеют плавать, но и не боятся прыгать в воду с высоты. До выхода на старт ребята активно готовились. Тренировки в бассейне шесть раз в неделю, заплывы, а также разминка на суше. Каждого перед началом соревнований проинструктировали тренеры.

Мастерство юных спортсменов оценивает профессиональное жюри. При выставлении баллов судьи обращают внимание на направление и высоту прыжка, скорость вращения и чистоту исполнения элементов, а также за входом в воду.

«Приехало очень много детей. Они выступают в трех возрастных группах - «C», «D» и «E», последняя введена впервые, она рассчитана на самых маленьких. Посмотрим, как они справятся с программой», - сказал старший тренер сборной России по прыжкам в воду юношеского состава Андрей Бекетов.

Призеров соревнований ждут медали и кубки. По результатам первенства будет сформирована сборная команда для участия в международных стартах.