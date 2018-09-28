В Пензе стартовало первенство региона по боксу

В Училище олимпийского резерва Пензенской области стартовало первенство региона по боксу среди юношей и девушек (6+). За звание чемпиона борются 165 юных спортсменов. В рамках турнира будут разыграны комплекты наград в двух возрастных категориях.

По словам специалистов, в юном возрасте большинство мальчишек и девчонок действуют на ринге агрессивно, однако серьезного уровня достигают только те, кто не забывает правильно защищаться. На ринге спортсмены проводят три раунда по две минуты каждый.

«Детский бокс сложно судить, потому что они знают только основу техники, не у всех еще сформированы навыки. Если во взрослом нарушение можно показывать жестами, то здесь приходится объяснять, что так нельзя бить», - рассказал судья первенства Пензенской области по боксу Сергей Кубарь.

В турнире принимают участие 165 спортсменов из разных уголков Пензенской области, среди которых - десять представительниц прекрасного пола. Несмотря на то, что бокс традиционно считается мужским видом спорта, с каждым годом девчонок в секциях становится все больше.

«Женский бокс только начинает развиваться в области, и уже есть очень сильные представительницы, которые участвуют в сборной страны. Юношей больше. Пензенский бокс издавна славится своими традициями, надеемся, что они будут укрепляться», - сказал главный секретарь соревнований Михаил Андреев.

Победителя боя у детей определяют по тем же критериям, что и у профессионалов. По итогам каждого раунда судьи выставляют спортсменам оценки, из которых складывается конечный результат. Зачастую все заканчивается досрочно - в детском боксе для победы требуется отправить соперника в нокдаун всего раз.

Первенство Пензенской области по боксу завершится 29 сентября (6+). По его итогам будет сформирована сборная региона, которая отправится на соревнования окружного уровня.