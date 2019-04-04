В Пензе стартовало первенство ПФО по спортивной гимнастике

В Пензе продолжается год спортивной гимнастики. Вслед за взрослым чемпионатом России во дворце спорта «Буртасы» стартовало первенство (0+) Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике среди юношей. За награды турнира борются 60 человек, которые представляют девять регионов.

Порой у них случались ошибки, однако это свойственно и взрослым атлетам. При падении с брусьев или неудачном приземлении в опорном прыжке юные спортсмены не терялись, ведь впереди - другие снаряды и к ним нужно было подходить с максимальной концентрацией. Судьбу медали может решить один балл, ведь на помосте дворца спорта «Буртасы» - самые талантливые гимнасты Приволжского федерального округа.

«Пока на первом месте, все нравится, силы есть, настрой, как обычно, боевой», - признался участник соревнований Даниил Маринов.

«Считаю, что хорошо выступил. Надо просто мотивировать себя и готовиться, делать все спокойно», - сказал участник соревнований Артур Хутов.

За награды первенства округа по спортивной гимнастике среди юниоров борются 60 спортсменов, которые представляют девять регионов страны. В первые два дня ребята выявляли сильнейшего в многоборье. В последний день им предстоит выступить в отдельных видах, среди которых - опорный прыжок, упражнения на коне, кольцах, брусьях, перекладине, а также вольные упражнения.

Пензенские атлеты, по традиции, - одни из фаворитов турнира. Такой статус они доказывают делом. В многоборье среди спортсменов, выступающих по программе мастеров спорта, сильнейшим стал воспитанник пензенской школы спортивной гимнастики Алексей Лунев.

«Наши основные соперники, это, как уже понятно, гимнасты из Мордовии и Татарстана. Также приехали сильные ребята из Тольятти. Традиционно наш округ является одним из сильнейших в стране по спортивной гимнастике. У нас есть резерв и смена. Не зря в сборной страны во всех возрастах находятся семь человек», - рассказал главный судья соревнований Валерий Старкин.

По итогам соревнований будет сформирован состав сборной Приволжского федерального округа, которая выступит на первенстве России по спортивной гимнастике среди юниоров. Этот турнир пройдет в Пензе в конце мая (0+).