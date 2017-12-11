11 декабря 2017, 19:29Спорт В Пензе стартовало открытое первенство по фигурному катанию Во дворце спорта «Рубин» стартовало открытое первенство Пензенской области по фигурному катанию «Сурские коньки» (0+). Несмотря на статус областных соревнований, в них принимают участие спортсмены из других регионов, в том числе - из таких крупных городов как Москва, Волгоград, Рязань. Всего - 130 участников от 6 до 18 лет. В течение двух дней фигуристы будут демонстрировать короткие и произвольные программы.

Каждое движение должно быть изящным и уверенным, скольжение – плавным, вращение – быстрым, прыжок - точным. Иначе золотую медаль здесь не получить. Не просто танцы на льду, а целое искусство, где все элементы спортсмены обязаны выполнять не только четко, но и грациозно. Чтобы достойно выступить, участники готовились к соревнованиям в течение нескольких месяцев каждый день.

Открытое первенство Пензенской области «Сурские коньки» проходит 13-й год подряд. В этот раз - по семи возрастным группам: в турнире участвуют как начинающие спортсмены, так и кандидаты в мастера спорта. Всех жюри оценивает по двум главным критериям - это элементы и компоненты. Не меньшее значение имеют также артистизм фигуриста и его костюм - он, кстати, должен соответствовать музыкальному сопровождению.

«Я на каждой тренировке катала программу под музыку. Больше всего мне нравится делать аксель - это прыжок, который у меня стоит в программе», - поделилась участница соревнований Анна Санникова.

В открытом первенстве в этот раз принимают участие спортсмены из 10 регионов. Пензенскую область представляют 35 человек - из Заречного, Кузнецка и Пензы. С самого начала турнира хозяева льда показали гостям, что обойти их будет сложно. Первый итог: среди самых юных фигуристов, которые открыли эти соревнования, пензенцы заняли все три призовых места.

«Мы стараемся работать. Детей очень много, поэтому занимаемся практически каждый день, кроме выходных. В Пензенской области у нас занимается 300 человек, естественно, преимущество берет Пенза, потому что у нас на базе спортивная школа, в Заречном и Кузнецке они занимаются в оздоровительных группах, но, не смотря на это, тренеры выставляют детей на соревнования - это очень радует», - рассказала президент федерации фигурного катания на коньках в Пензенской области Ольга Маркина.

В первый день фигуристы выступили с короткой программой. Во вторник, 12 декабря, покажут произвольную. По итогам обеих в каждой номинации определят победителей и призеров. Их ждут дипломы, медали и ценные подарки.

Спорт

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