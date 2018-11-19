В Пензе стартовали региональные «Рождественские чтения»

Воспитание подрастающего поколения в духе идеалов православной культуры, осмысление важнейших проблем, стоящих перед церковью и обществом. Это лишь часть задач, которые постараются решить участники VI образовательных «Рождественских чтений» (0+), которые в эти дни проходят в Пензе.

Восемь дней, десятки секций и сотни участников - в 2018 году региональные «Рождественские чтения» охватили еще больше тем и направлений, чем в 2017-м. Они объединили всех, кому небезразличны традиционные ценности. Представители духовенства, власти и просто верующие обсудили в региональном Законодательном Собрании воспитание подрастающего поколения. Широта взглядов и разнообразие мнений, по замыслу организаторов, - прямой путь к достижению результата.

«Для ребенка очень важны разные точки зрения и взгляды, ведь дети - это мир, в котором можно многое найти и увидеть. В таком взаимодействии и кроется истина, главное - доверять ему», - отметил заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской области Владимир Полукаров.

Участники чтений особо подчеркнули, что не должно быть формальных подходов. Прозвучало предложение чаще проводить встречи священнослужителей со школьниками во внеурочное время. Тем более такая деятельность, как показывает практика, дает положительные результаты.

«Большая роль отводится краеведческим движениям. К примеру, существует программа «Земля родная», а также проект, который называется «Олимпиада по истории Пензенского края», - рассказала директор центра гуманитарного образования «Института регионального развития Пензенской области» Елена Фирсова.

Заседания круглого стола по обсуждению этой темы проводят уже не первый год. Результатом прошлой встречи стала реализация сразу нескольких проектов. VI «Рождественские чтения» продлятся до 23 ноября (0+).