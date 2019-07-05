В Пензе стартовали торжества, посвященные Лермонтовскому дню поэзии

В Пензе дан старт литературному празднику в честь 48 по счету всероссийского дня Лермонтовской поэзии. В областном центре открылись десятки интерактивных и тематических площадок.

В сквере Лермонтова для пензенцев музыкальные произведения в этот день исполняли исключительно на стихи Михаила Юрьевича, на прозе и лирике которого выросло ни одно поколение.

«С возрастом открываем его заново. Сначала - это школьное восприятие, потом, когда тебе за 20 - другое, затем, когда читаешь Лермонтова с внуками - это совсем иные ощущения», - отметила начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.

Большая концертная программа - это только часть 48 Лермонтовского праздника поэзии. На интерактивных площадках любой желающий мог оставить отзыв в «живой» газете - причем цитаты из произведений поэта написать предлагали пером и чернилами. Городские библиотеки под открытым небом развернули «Литературный привал». Народные умельцы предлагали сувенирную продукцию, а художники собрали тематические картины в единую экспозицию. Кое-кто из гостей продолжал творить прямо во время праздника.

«Мы приехали из Волжского, Волгоградская область, поступать в художественное училище. В нашем городе такого праздника нет. Отправили сюда рисовать красивых актеров, барышень. Здесь очень интересно и красиво», - рассказали гости праздника Анастасия Никифорова и Анастасия Лазаренко.

Всех приветствовали первые лица города и области, и даже дальний родственник поэта. Президент «Российской библиотечной ассоциации» Михаил Афанасьев приехал на слет руководителей библиотек, названных в честь Михаила Лермонтова.

«Он мне - родной человек, моя прабабушка была троюродной сестрой Лермонтова, но я даже не об этом хотел сказать, а о том, что мы даже сами не замечаем, Михаил Юрьевич живет в нашей жизни, в нашей культуре» - сказал он.

Праздничный митинг, посвященный празднику поэзии, завершился возложением цветов к бюсту поэта.

В России - немало монументов великому русскому поэту. Его память увековечили в тех местах, где он побывал. И все же о «Тарханах» Лермонтов всегда вспоминал с особым трепетом.

В музее-заповеднике праздник поэзии отметят с размахом 6 июля (0+).