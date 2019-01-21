В Пензе стартовали соревнования по водному поло

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21 января 2019, 19:41Спорт
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин» стартовали соревнования по водному полу (0+). В третьем туре первенства России среди юношей до 17 лет борются шесть команд - из Волгограда, Перми, Кириши, Татарстана, Санкт-Петербурга и Пензы.
В 2019 пензенские ватерполисты смогли попасть в высшую лигу. В первый день соревнований они сыграют с командой «Невская волна» из северной столицы.
«Мы благодаря победам в переходных играх вышли в эту группу. Там, конечно, очень сильные команды. В основном, играют юноши, у которых в составе мастера. К сожалению, в Пензе их нет, надо еще набираться опыта», - сказал комиссар соревнований Станислав Пивоваров.
В течение трех дней будут проходить по три матча. По завершению соревнований победители пройдут в четвертый тур.
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