В Пензе стартовали празднования, посвященные Году театра

В Пензе череда торжеств, посвященных предстоящему Году театра, началась с масштабного представления. Актеры обыграли историю создания первого храма Мельпомены в Пензе и того, как этот вид искусства захватил сердца жителей региона.

Размеренный темп поздней осени 1793 года нарушило громкое событие - в городе открылся первый театр. Идею подал вице-губернатор Иван Долгоруков. На сцене даже не то, что тогда показали публике, - пьесу Екатерины II «Обманщик» (16+), а зрители. Они, как говорит постановщик действа дня сегодняшнего, остаются главной целью, адресатом театрального искусства.

«Для меня большая честь открывать Год театра. Больше всего хочу, чтобы зрители обратили внимание на храм Мельпомены, молодежь ходила. Надеюсь, что мы с этим справимся, и будут целые залы нового поколения», - сказал режиссер-постановщик Кирилл Заборихин.

История пензенского театра - это и новатор Всеволод Мейерхольд, и критик Виссарион Белинский. Среди современных достижений - пять «Золотых масок» театра «Кукольный дом».

«Желание у нас одно, давнее, выстраданное, причем не только наше, но и зрительское, - чтобы изменилась жизнь. Имею в виду здание, но надо быть честным, что власть действительно обратила внимание на проблемы нашего театра, и реально пытается изменить его дела в лучшую сторону. Будем надеяться, что все получится», - рассказал художественный руководитель Пензенского областного театра кукол Владимир Бирюков.

А вот труппа пензенского драматического - одна из самых гастролируемых в Поволжье. С началом Года театра художественный руководитель и часть актерского состава поздравили коллег и зрителей из Вены.

«Нам выпала честь открывать Год театра именно в Вене. Это почетно, престижно и волнительно. Поздравляем», - сказал художественный руководитель Пензенского областного драматического театра им. Луначарского Сергей Казаков.

В 2019 году в здании областного драматического появится музей пензенского театра. Об этом, а также о необходимости поддерживать школьные театральные студии объявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Театр вызывает эмоции, пробуждает стремления, мечты, он создает пространство и время, в котором можно здесь и сейчас прожить несколько жизней, и никакой другой вид искусства не заменит его. Сегодня важно сохранять традиции отечественного классического театра, который создан на основе русской литературы», - отметил глава региона.

Сейчас в Пензенской области - пять государственных и муниципальных театров: областной драматический, доктора Дапертутто, кукол и два ТЮЗа. А кроме этого, все больше попыток создать независимые площадки. Первое достижение Года театров уже есть - это аплодисменты зрителей.