23 декабря 2016, 18:53Спорт В Пензе стартовали областные соревнования по плаванию В Пензе стартовали открытые областные соревнования детской лиги плавания «Поволжье». Они собрали юных спортсменов из разных российских регионов. В преддверии Нового года участников первенства ожидало немало приятных сюрпризов.

Медали ждут победителей и призеров турнира детской лиги плавания «Поволжье». Золотые, серебряные и бронзовые знаки не круглые, как были раньше, а выполнены в форме ромба. Медали украшают надпись «Детская лига «Поволжье» и плавательная символика.

«Мы заказали их в Санкт-Петербурге на Монетном дворе, это очень красивые медали, они у нас будут использоваться впервые и в последующем. Дети уже их видели, оценили», - рассказал , председатель правления детской лиги плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков.

«Мне кажется, что эти медали чуть-чуть получше», - поделился мнением пловец Илья Кайшев.

Дворец спорта «Буртасы» принимает 650 участников в возрасте от семи до 16 лет из Москвы, Волгограда, Нижнего Новгорода, Саратова, Уфы - всего из 20 городов.

«Мне нравится, какая здесь вода, как она будет скользить и как я здесь проплыву», - сказал пловец Тимур Еремин.

За медали спортсмены будут состязаться на дистанциях от 50 до 1500 метров в брассе, кроле и к комплексных эстафетах.

Турнир закончится в воскресенье, 25 декабря. По окончании соревновательного дня мальчишек и девчонок повезут в Олимпийский парк кататься на роллердроме, а в выходные - на новогоднюю елку в Центр культуры и досуга, где каждый получит подарок от Деда Мороза.

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