В Пензе стартовали областной чемпионат и кубок федерации по теннису

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27 ноября 2018, 19:14Спорт
На пензенских кортах стартовали сразу два теннисных турнира - чемпионат региона среди мужчин, а также Кубок Федерации тенниса Пензенской области среди мальчиков и девочек (0+). Они носят статус открытых. Теннисисты приехали в областной центр не только за кубками и медалями, но и за квалификационными очками российского теннисного тура.
Всего за победу в турнирах будут бороться более 100 спортсменов. География участников широкая - выступать на кортах будут теннисисты из Москвы, Казани, Хабаровска и даже Ялты. Несмотря на высокую конкуренцию, пензенские ребята - одни из фаворитов.
«Думаю, что за золотые медали поборются братья Кочетковы - Александр и Андрей, а также Дарина и Дарья Садыковы. Считаю, что они будут на высших ступенях пьедестала почета. Конечно, Пенза, - один из лидеров в командном зачете», - отметил организатор турнира Павел Онищенко.
Игры чемпионата Пензенской области и Кубка региональной федерации тенниса будут идти на протяжении недели. Имена всех победителей и призеров соревнований станут известны 2 декабря.
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