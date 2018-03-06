В Пензе стартовали мероприятия к 100-летию дошкольного образования

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06 марта 2018, 19:07Образование
В 2018 году система дополнительного образования в России отмечает свое 100-летие. Вековому юбилею собираются приурочить череду праздничных торжеств, которые пройдут практически во всех учреждениях. В Пензе марафон открыл концертный зал «Заря». В торжестве приняли участие порядка 500 детей - воспитанники танцевальных, вокальных студий и школ искусств.
6 марта танцевали, пели и показывали цирковые номера более 500 ребят, которые не ограничиваются в повседневной жизни школьными уроками. У Людмилы Дуничевой в этот день, помимо школы, - соревнования по плаванию и концерт в любимой танцевальной студии.
«Мне нравится в студии «Реверанс», здесь очень хорошо, нас тянут, чтобы мы могли садиться на шпагат», - рассказала она.
«У них очень хороший педагог. Они ездили в Великий Устюг, привезли оттуда грамоты, помимо танцев, мы занимаемся плаванием, поем и немного играем в шахматы», - поделилась мама воспитанницы танцевальной студии Яна Дуничева.
Этот концерт - открытие празднования 100-летия дошкольного образования в России. Череду торжеств объединили названием «Про100 акция» (0+). Событие обещает стать масштабным, ведь дополнительное образование в Пензенской области получают больше половины школьников.
«Сейчас у нас охват дополнительным образованием 71,5%, в 2018-м мы должны дойти до 73,5%», - пояснила начальник управления воспитания, дополнительного образования, защиты прав детей министерства образования Пензенской области Лариса Ушакова.
Это самые разные сферы жизни - от танцев до живописи, спорта, краеведения и робототехники, а среди ребят и педагогов - сотни лауреатов и призеров всероссийских и международных конкурсов. И это, конечно, говорит о главной возможности, которую дает дополнительное образование - превратить детское увлечение в дело жизни.
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