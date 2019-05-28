В Пензе стартовали мастер-классы по скандинавской ходьбе

Жительницы Пензы собрались на территории школы №32, чтобы принять участие в мастер-классе по скандинавской ходьбе. Такие открытые занятия (0+) будут проходить на протяжении всего лета.

Самые активные и позитивные пенсионеры Первомайского района собрались, чтобы принять участие в мастер-классе по скандинавской ходьбе. Пожилым спортсменам рассказали, как правильно держать палки, дышать и двигаться во время ходьбы.

«С каждым годом поклонников скандинавской ходьбы становится все больше, хотя еще недавно в Пензе работала только одна группа - на Олимпийской аллее. Сейчас в каждом уголке города есть свои клубы», - рассказала главный специалист комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы Оксана Гришанова.

Инструкторами выступают наиболее опытные ходоки, которые занимаются этим видом спорта несколько лет и могут организовать коллектив. В одной группе может быть не более 35 человек. Среди приверженцев спорта - и Галина Михайловна. Она занимается скандинавской ходьбой уже шестой год подряд.

«При скандинавской ходьбе задействовано 90% мышц. Здесь и ходьба, и зарядка для поддержания дыхания. Даже некоторые люди, болеющие астмой, получают облегчение», - сказала она.

Такие мастер-классы будут проходить на протяжении всего лета в каждом районе города два раза в месяц. Благодаря таким открытым занятиям в полку спортивных пенсионерок должно прибавиться.