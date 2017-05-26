26 мая 2017, 14:28Образование Пензенские девятиклассники начали сдавать экзамены Для девятиклассников стартовала экзаменационная пора. Первым в череде основных госэкзаменов значился иностранный язык. Этот предмет выбрали более 450 школьников Пензы и области. Большинство сдают английский, однако есть и те, кто выбрали французский и немецкий языки. В пятницу, 25 мая, в Пензе открылись три пункта сдачи экзамена: в гимназии №13, лицее №55 и губернском лицее-интернате для одаренных детей.

Такой же строгий контроль, как и на ЕГЭ. Девятиклассников, сдающих основной госэкзамен, проверяют с помощью металлоискателя, с телефонами, диктофонами и другими электронными шпаргалками не пропустят. В губернском лицее в первый день иностранный язык сдают около 60 человек из 22 школ Пензы и области.



«Одновременно будет проходить в один день и письменная часть, и устная. На письменную часть ребенку отводится 120 минут, на устную - 15 минут», - сообщил руководитель пункта проведения экзамена №103 Евгений Шуваев.

Перед началом девятиклассники, кажется, совсем не волнуются. На 100% уверен в своих знаниях Денис Кошелев - ученик лингвистической гимназии №6. К экзаменам он и его одноклассники готовились каждый день весь учебный год.



«У нас все в школе сдают английский, но, несмотря на это, я выбрал этот язык, потому что кажется он мне достаточно легким, изучаю его с огромным удовольствием, именно поэтому сдача экзамена не кажется мне препятствием», - сказал ученик девятого класса лингвистической гимназии № 6 г. Пензы Денис Кошелев.

Большинство девятиклассников продолжит учиться в школе. Несмотря на то, что у них в запасе есть еще два года, чтобы определиться с профессией, многие уже сделали свой выбор. Например, Дарья Жмуркина из школы №11 Пензы.



«Я хочу на юриспруденцию после 11 класса и для поступления, я посмотрела, туда нужен английский, это дает преимущество», - поделилась ученица девятого класса школы №11 г. Пензы Дарья Жмуркина.



Результаты экзамена школьники узнают не позднее 6 июня. Тот, кто будет не согласен с оценкой, сможет в течение двух дней обратиться в конфликтную комиссию. Ожидается, что в 2017 году число таких обращений возрастет. Это связано с нововведением - теперь на получение аттестата после девятого класса влияют результаты всех четырех экзаменов: математики, русского языка и двух по выбору.

Следующий экзамен для девятиклассников пройдет 29 мая. Сдавать будут географию и информатику.

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