В Пензе стартовали чемпионат и первенство ПФО по плаванию

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12 марта 2018, 19:18Спорт
Во дворце водного спорта «Сура» стартовали чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по плаванию (0+). В течение четырех дней за медали будут бороться более 700 спортсменов в 40 дисциплинах. Соревнования являются отборочными на чемпионат и первенство России, которое состоится уже апреле (0+).
Бассейн дворца водного спорта «Сура» принимает чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по плаванию. В соревнованиях принимают участие пловцы из 14 регионов.
«В это время во всех округах проходят подобные чемпионаты и первенства России, плюс в Санкт-Петербурге и Москве, но ПФО отличается тем, что здесь самое наибольшее количество участников, более 700 человек. Поверьте, судейской бригаде будет очень нелегко», - сказала главный судья соревнований Людмила Карпова.
Конкуренция более чем серьезная. Соревнования являются отборочными на чемпионат и первенство России, а также на спартакиаду молодежи, поэтому подготовке бассейна и техническим деталям было уделено особое внимание.
«Сейчас снизилась погрешность в линии дорожки. Вчера делали замер, все соответствует требованиям и сертифицировано», - рассказала технический делегат Всероссийской федерации плавания Елена Граблина.
В состязаниях принимают участие юниоры и взрослые спортсмены. Всего предусмотрено 40 различных дисциплин, в том числе эстафеты - четыре по 100 вольным стилем и комбинированные. Пловцы выйдут на дистанции от 50 до 1500 метров. Открыли соревнования заплывы на 100 метров баттерфляем. В своей коронной дисциплине выступил и пензенский пловец Александр Харланов.
«Это проходящий старт, отбор на чемпионат России, хотелось бы показать высокое время, но на России нужно будет плыть быстрее, чтобы попасть на Европу», - сказал он.
Соревнования продлятся четыре дня. Итоги чемпионата и первенства Приволжского Федерального округа станут известны 15 марта. Лучшие пловцы отправятся на чемпионат и первенство России, которые состоятся в апреле в Москве.
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