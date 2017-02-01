01 февраля 2017, 19:17Спорт В Пензе стартовали чемпионат и первенство области по плаванию Во дворце спорта «Сура» стартовали чемпионат и первенство Пензенской области по плаванию.

В соревнованиях принимают участие около 200 спортсменов. В их числе - представители регионального центра спортивной подготовки, училища олимпийского резерва, областной школы водных видов спорта.

«В чемпионате участвуют мужчины 2002 года и женщины 2004 года рождения. В первенстве соревнуются юниоры 1999-2000 годов рождения и юниорки 2000-2002 годов рождения», - сказала главный судья соревнований Ольга Суркова.

Спортсмены разыграют медали в 17 видах программы и поборются за место в сборной команде Пензенской области, которая в начале марта отправится в Саранск на чемпионат Приволжского федерального округа.

Спорт

просмотров 18