В Пензе стартовала всероссийская велогонка памяти Дениса Кудашева

В Пензе стартовала многодневная велогонка «Мемориал Дениса Кудашева» (0+). Всероссийские соревнования памяти земляка проходят ежегодно и собирают сотни участников. Сильнейшего выявляют в групповых и индивидуальных гонках. Соревнуются велогонщики в нескольких возрастных категориях, начиная от самых юных спортсменов и заканчивая ветеранами.

Ульяновск, Москва, Казань, Самара. Проще сказать команды каких регионов не участвуют в соревнованиях. 160 сильнейших велогонщиков приехали в город на Суре, чтобы почтить память мастера спорта международного класса Дениса Кудашева, который трагически погиб в 2008-м во время тренировки.

Эти соревнования являются отборочными на чемпионат и первенство России по велоспорту. Сильнейших выявляют в 12 возрастных категориях. В первый день за лучшее время и награды спортсмены борются на Олимпийской аллее.

Сегодня самая короткая, скоростная гонка. Гонка-пролог. Дистанция - три километра 800 метров, она настолько быстрая, что здесь вздохнул, на финише выдохнул, быстрее всех проехал - получил медаль», - рассказал главный судья соревнований Михаил Вострухин.

Действительно, на финише велогонщики появились уже через несколько минут после старта. Первой стала Евгения Морозова. В 2017-м 14-летняя спортсменка из Пензы на велогонке-мемориале заняла первое место в своей возрастной группе.

«Конечно, тоже трудная дистанция. Силы прикладываются, все время нужно держать одну и ту же скорость, было тяжело», - сказала она.

Финальные заезды пройдут на трассе «Чистых прудов» в выходные (0+). Юным спортсменам предстоит преодолеть 35 километров, более опытным - 80. Победитель определится по итогам четырехдневной борьбы.